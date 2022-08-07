南投縣衛生局長陳南松說，孕婦不論是在懷孕期間或生產後，都是一段辛苦過程，可尋求專業心理諮商或醫療協助。(南投縣政府提供)

現今少子化影響，走在街上看到孕婦都會令人特別振奮，個個都是寶。南投縣政府衛生局長陳南松說，孕婦不論是在懷孕期間或生產後，都是一段辛苦的過程；除要定期產檢，留意身體狀況外，還要慢慢養成良好生活習慣，適當運動、培養適合自己紓解壓力，並可尋求專業心理諮商或醫療協助。

簡小姐本身是個容易緊張、過度焦慮與擔心的人，加上身體賀爾蒙的變化，以及又是新手媽媽，第一次迎接新生兒的到來，心情上難免複雜矛盾。因夫妻雙方父母長輩對簡小姐生兒子的期望以及諸多指教，導致簡小姐從懷孕期間心情就鬱鬱寡歡；產後更是心情不穩定，容易脾氣暴躁，甚至有想不開的念頭。

衛生局表示，簡小姐的丈夫非常擔心太太的狀況，於是聽從朋友的建議後，主動致電南投縣社區心理衛生中心尋求協助。經由安排心理師持續與簡小姐晤談，才慢慢讓簡小姐的情緒恢復穩定，用正面積極的態度迎接新生命的到來。

衛生局說，女性在懷孕期間，因受到賀爾蒙改變而影響生理狀態，可能會出現便秘、孕吐與抽筋等不適症狀，進而影響孕婦心理及情緒。如果孕婦女本身就容易有擔心、焦慮不安的特質傾向，或是缺乏家庭支持，或是孕產期間在環境／職場上不被友善對待，導致多重壓力及憂鬱情緒產生。

南投縣社區心理衛生中心鄭群達心理師表示，產後情緒低落通常出現在產後3-4天內，情緒低落現象通常幾天便會消失，症狀大部分是心情低落、焦慮、脾氣暴躁、失眠及頭痛等。產後憂鬱症則是通常出現於產後6週內，產後情緒低落症狀會持續數週至數個月。

鄭群達強調，如果有憂鬱、疲憊、失眠、常有無價值感、飲食出現障礙、無法專心、容易莫名流淚、對週遭事物失去興趣、嚴重者甚至有自殺想法，這時家人及朋友的關心陪伴及支持就格外的重要；如發現有上述類似狀況，請洽詢衛生局及各鄉鎮市衛生所，尋求專業的心理諮商或醫療協助。