成長是人生必經的過程，我們漸漸長大，但在每一個時期，總有一首周杰倫能講述我們的心情，初戀時的《晴天》，想家時的《稻香》，羞澀告白時的《告白氣球》，周杰倫陪伴著我們一起成長，一起經歷那些喜怒哀樂和悲歡離合。

在長大的過程中，你心裡也有一首屬於你自己的周杰倫神曲嗎？今天就和《DailyView網路溫度計》一起透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看近三年內周杰倫聲量最高的十大金曲吧！

No.10 聽媽媽的話

《聽媽媽的話》發佈於2006年9月5日，收錄於專輯《依然范特西》中，歌曲前半段鼓勵小朋友要聽媽媽的話認真努力學習，後半段則表達對媽媽最深最濃的愛，整首歌歌詞就像是講述周杰倫的自傳，並同時表達對母親的感謝。

《聽媽媽的話》目前YouTube播放次數累積3800萬，更在2006年因為歌詞具有教育意義，而入選台北教育大學附屬實驗國民小學一年級教材。

No.9 晴天

《晴天》發佈於2003年7月31日，收錄於《葉惠美》專輯中，由周杰倫作詞、作曲、製作一手包辦，曲調溫暖，歌詞簡單而清新，沒有華麗的包裝，卻更貼近內心，讓人感受到純真的愛情。

《晴天》目前YouTube播放次數累積5666萬，曾獲得第十屆全球華語音樂榜港台地區最佳歌曲獎和第四屆全球華語歌曲排行榜年度最受歡迎金曲獎，至今傳唱度仍很高，甚至被認為是經典中的經典。

No.8 龍捲風

《龍捲風》發佈於2000年11月7日，收錄於周杰倫首張發行的專輯《Jay》中，由當時周杰倫的同門師姐徐若瑄填詞，以R&B為開頭，間奏加入西班牙弦樂的旋律，讓人「不知不覺跟了這節奏」。據說當時《龍捲風》原本是獻給吳宗憲的歌，但吳宗憲以不適合退件，最後才收錄在這張專輯裡。

《龍捲風》目前YouTube播放次數累積到1951萬人次，不少明星，像是鄧紫棋、五月天等人也翻唱過，讓這首歌成為經典。

No.7 安靜

《安靜》發佈於2001年9月14日，收錄於專輯《范特西》中，歌詞純真單純，卻帶著一絲憂傷。《安靜》是周杰倫根據自己成長經歷所創作，周杰倫從小學音樂，獨自在角落中，安靜的彈著鋼琴，四周萬籟俱靜，只有音樂和鋼琴陪伴著自己，將這些經歷融合自己的初戀故事，創作成歌曲，並把它命名為《安靜》。

此外，SHE的《安靜了》便是由周杰倫拼貼《安靜》的曲，加上Selina作詞，共同創作出的歌。

《安靜》2002年在第2屆全球華語歌曲排行榜頒獎典禮得到最佳金曲獎，目前YouTube播放次數也累積到3959萬人次。

No.6 稻香

《稻香》發佈於2008年10月15日，是周杰倫專輯《魔傑座》的主打歌，由周杰倫親自填詞作曲，以蟋蟀聲為開頭，前段講述知足，告訴大家「珍惜一切，就算沒有擁有。｣隨著歌詞，慢慢勾起美好的童年回憶，用最單純的音樂，為大家加油打氣，跟著《稻香》一起回到最初的美好，回歸心靈，追尋那個最初的自己。

《稻香》創作來源則是周杰倫當時看見許多天災相關報導，加上身邊不少人常陷在困難的負面情緒裡，因此用輕鬆的曲調和勵志的歌詞，帶給大家溫暖和力量。

《稻香》目前YouTube播放次數累積播放次數已經來到3050萬。

No.5 不能說的秘密

《不能說的秘密》發佈於2007年8月13日，是電影《不能說的·秘密》主題曲，由方文山作詞，周杰倫更曾覺得詞不夠對味，而多次退稿要求方文山重寫詞。曲風是周杰倫比較少嘗試的抒情英式搖滾歌曲，歌曲用了大量的電吉他，前奏用鋼琴緩緩地進行。

周杰倫表示《不能說的秘密》在拍攝電影時就有音樂的雛形，因此整個曲與製作一氣呵成，更獲得第44屆金馬獎最佳電影原創歌曲獎肯定。YouTube的播放次數也累積到3512萬。

No.4 告白氣球

《告白氣球》發佈於2016年6月24日，收錄在專輯《周杰倫的床邊故事》中，曲調清新隨意，前段充滿R&B情調，讓人感受到遇見愛情時的心動感，副歌後輕鬆又充滿記憶的旋律，配上甜蜜的歌詞，滿滿的戀愛感蜂擁而上。方文山在《告白氣球》裡，用氣球來描述女生，讓整體氛圍顯得有趣浪漫，被稱作浪漫告白神曲也實至名歸！

《告白氣球》是周杰倫YouTube播放次數中第一首破億的歌曲，目前觀看次數也已經累積到2.3億。

No.3 最偉大的作品

《最偉大的作品》發佈於2022年7月6日，是周杰倫相隔六年推出的專輯同名歌曲，MV彈著鋼琴穿越時空，整首歌曲巧妙的融合了古典、嘻哈、饒舌與流行，MV更邀請到朗朗出演。

《最偉大的作品》MV上架24小時就佔據全球多地發燒影片第一名，不到三天的時間，YouTube的播放次數就破千萬，截至目前，不到一個月的時間，YouTube的播放次數就累積到1736萬。

No.2 Mojito

《Mojito》發佈於2020年6月12日，收錄在《最偉大的作品》專輯。歌曲以古巴最著名的雞尾酒「Mojito」為名，找來黃俊郎作曲，有趣的歌詞配上輕快的曲，配上特別到古巴哈瓦那拍攝的MV，整首歌曲充滿夏日感，給人一種輕鬆愉悅的感覺。

《Mojito》在發布當天，上線一小時，銷售量就突破100萬張，目前YouTube的播放次數更是達到3600萬，期間還帶動了古巴的搜尋度，Mojito也因此成為酒吧暢銷飲品，不少人到酒吧都要點上一杯Mojito，歌曲更是讓全球歌迷爭相用不同的語言翻唱。

No.1 說好不哭

《說好不哭》於2019年9月16日正式發行，之後收錄在《最偉大的作品》專輯。《說好不哭》是一首關於「成全」與「約定」的情歌，以鋼琴緩緩訴說這段淒美絕倫的愛情故事，男生為第一人稱的歌詞，講述這段愛情的轉折與故事，整首歌給人一種，浪漫的電影感，好像在述說著，最美好的愛情不一定要留在身邊。

《說好不哭》由周杰倫作曲，方文山作詞，整首歌充滿周氏情歌風格，加上阿信的驚喜加盟，歌曲一發布，空降各大平台，MV發布不到兩天就破千萬，目前YouTube的播放次數更高達7300萬。

Image source/ 網路溫度計

Image source/ 網路溫度計

Image source/ 網路溫度計

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月19日至2022年07月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周杰倫三十大金曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。