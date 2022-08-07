因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸自4日起展開大規模實彈軍演，其中發生多起無人機侵入金門的事件，軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文對此指出，有業者告訴他，「小型、低空飛行、速度慢」的無人機對台威脅最大，因此他鄭重呼籲國軍要正視無人機發展。

鄭繼文昨（6）日在政論節目《少康戰情室》指出，在俄烏戰爭中，兩方許多士兵不知道頭頂上有敵方無人機在跟拍，甚至被扔下炸彈發動攻擊，而早在2020年亞美尼亞、亞塞拜然爆發的納卡戰爭中，其實也已說明了無人機巨大的戰爭潛力，而過去他一再疾呼漢光演習應增加無人機反制的操演項目，但很可惜到今年漢光38號演習仍未見到相關操演。

因採訪之故，鄭繼文過去十年時常參加大陸的航展與武器展，他透露曾提醒國軍相關單位，無人機的威脅非常巨大，尤其大陸無人機已呈現「體系化」，各種類型都有，他並提到，有無人機業者告訴他，低空飛行、速度慢的小型無人機對台威脅最大，「現有的雷達是看不到的！」

最後，針對大陸無人機侵入金門一事，鄭繼文認為「輕則武力展示，重則刺探軍情」，因此他鄭重呼籲國軍，面對無人機的威脅不能再放任、當鴕鳥，要好好正視其發展。