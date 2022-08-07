藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，2018年於美國就讀高中時，曾在網路上購買槍枝零件組裝，還開玩笑表示要掃射學校而引起恐慌，隨後也遭到當地檢方逮捕，於當地服刑238天後才返國。如今他雖回到台灣多年，案件仍繼續審理，直到近日一二審法院才做出「無審判權」公訴不受理的判決，而孫安佐隨後也在個人YouTube上公開嗆台灣一審檢察官應該要「加強英文」，再度引發話題。

孫安佐自從在美國出事後，孫鵬及狄鶯幾乎耗盡家產，台美不斷奔波才終於將愛子送回台灣，並將案件移回台灣法院審理，孫安佐回來後也開始經營YouTube頻道當起網紅。而事隔4年，士林地方法院在近日對於孫安佐的槍枝案最終也以「無審判權」判決公訴不受理。

不料，孫安佐隨後就在6日於YT上PO出持槍封面照及影片，並以「槍在手，我回來了！是時候該重操舊業了」當作影片標題，解釋自己為何回到台灣還得面臨訴訟的原因。他表示，依照台灣的法律，若是在台灣以外的地方犯罪，被判處3年以上有期徒刑罪刑者，台灣檢察官有權再次起訴，不過前提是要當地法院沒有設法限制的行為，台灣才有權進行審判。而他在美國是以「持有子彈罪」以及「恐嚇威脅罪」，回到台灣卻被台灣檢察官以「製槍未遂罪」將他起訴，但在美國卻沒有這項法條，讓他忍不住猛酸「建議檢察官可以加強英文」。另外，孫安佐還表示，一審檢察官喜歡用「不存在的事實」說明他沒犯過的罪，像是一審開庭時，檢察官說明他有成功將槍枝製作出來，卻又以「製槍未遂罪」將他起訴，讓他相當傻眼。

不過孫安佐也透露，從美國回台後他其實一直思考自己哪裡犯錯，並坦承不該亂開玩笑、造成恐慌，因此他在美國法庭上已誠心向受害者以及其家屬道歉。不過，孫安佐依然認為此案件「事在人為，槍枝無罪」，過去他因擔心影響法官判決而不敢拍攝他所熱愛的槍枝主題，如今台灣判決結果出爐，他也決定開始拍攝相關影片，解開大眾對於槍枝的疑惑及誤解。

對此，士林地檢署則做出回應，表示「尊重法院判決」，並解釋「孫安佐被判無罪是因為台美兩國法律制度不同，不是因為沒有證據」，接著提醒孫安佐「人民有言論自由，但仍須注意台灣是槍枝管制的國家」。