「小皇帝」詹姆斯在湖人的影響力到底有多大？從目前湖人已經擁有6名王牌經紀人瑞奇保羅的經紀球員，甚至加上最近傳出湖人有意招募的尼克前鋒雷迪許，有可能變成占了全隊15人當中半數的7人之多，完全展現瑞奇保羅的「Klutch Sports Group」對湖人影響之深。

「Klutch Sports Group」目前待在湖人打球的經紀球員，除了詹姆斯，還有安東尼戴維斯、納恩與荷頓塔克，加上才剛加盟的朗尼沃克、特洛伊布朗，已經有了6人，如今外傳謠傳湖人將跟爵士、尼克進行三方交易，其中涉入的雷迪許也是來自這家經紀公司。

為何一名年僅40歲的經紀人，可在NBA擁有這麼大的影響力與經紀實力，無非是因瑞奇保羅跟詹姆斯之間的深厚情誼，以及詹姆斯傳出幕後投資這間經紀公司的原因，間接造成只要詹姆斯到了哪隊，瑞奇保羅幾乎都把旗下球員努力送到那裡。

下個月滿23歲的雷迪許，2019年第10順位被老鷹選上，今年1月才被老鷹交易到尼克，上季待在尼克打了15場，場均6.1分、1.4籃板，實在看不出湖人想要招募他的理由為何，唯一的解釋還是他隸屬「Klutch Sports Group」，湖人才會想把他從尼克挖來。