一名網友在臉書分享，他今年3月協助路人處理行車糾紛，發現其中一方酒駕，便阻止對方離開現場，未料事後卻遭到對方提告妨害自由，讓他無奈直呼就算以後撞見死亡事故，也不會停車幫忙了。

這名網友在臉書社團《匿名2公社》發文，透露自己今年3月間騎車時，目擊2名中年騎士因行車糾紛，作勢毆打1名年輕騎士，他協助報警並阻止中年騎士騎車逃跑，未料他卻因此挨告。

原PO說，當時警察到場後替雙方實施酒精檢測，中年騎士酒測值超標，慘因酒駕罪加一等，對方到警局後，向他表示「一定會找到你！」、「我要告你搶我鑰匙」等語；未料，他於7月間突然收到法院傳票，才得知該男控告他妨害自由，最後他捐錢給公益單位與該騎士達成調解，才順利免去牢獄。

原PO不禁感嘆，當初好心阻止該騎士酒駕，卻被秋後算帳，直言「以後路邊遇到死人我也趕快走」，發問眾多網友的看法，好奇是否自己法盲又雞婆多事，才落得如此田地。

文章曝光後，不少網友留言提出疑點，認為原PO若因中年騎士酒駕而攔下對方，那符合阻卻違法事由，不算妨害自由，猜測檢方辦案瑕疵，或是原PO有做除了攔車以外的行為，還有網友感慨，「這大概就是人們越來越冷漠的原因了吧」。

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