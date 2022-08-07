陸網近日流傳一張照片，指稱日本自衛隊在台灣以東海域拍到大陸軍機殲-20。陸媒查證，發現照片是將2021年中國國際航空航太博覽會上的殲-20相關圖片，與日本防衛省綜合幕僚監部在5日發布的無人機圖片背景結合，經後期處理、拼貼而成。

解放軍在台灣周邊海域持續舉行軍演。自8月5日起，在大陸社交平台上流傳一張圖片，稱日本自衛隊首次在台灣以東海域拍攝到大陸國產隱形戰機殲-20。

澎湃新聞報導指出，網傳圖片右下角有「航空自衛隊攝影」相關字樣。搜索「日本航空自衛隊 中國軍機」相關消息，可以在日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）網站上找到一份發布於5日的文件，標題為「中國飛機的動向」。

記者發現，該文件中，有一張展示中國BZK-005偵察型無人機的圖片，與前述殲-20相關圖片的背景十分相像，兩張圖片的背景部分可以完全重疊。據文件表述，8月4日早上和傍晚，一架中國偵察型無人機（BZK-005）和一架偵察／攻擊型無人機（TB-001）從東海飛來，經日本沖繩島和宮古島中間海域，到達太平洋，並在咲洲群島以南的太平洋上空盤旋、調頭，再次經沖繩島和宮古島中間海域，返回東海。

記者指出，上述文件並未提及任何與殲-20相關內容，且大陸官方未就文件內容進行回應。

記者截取網傳照片的殲-20戰機部分，經反搜發現，相似視角下拍攝的殲-20圖片疑似在2021年第十三屆中國國際航空航太博覽會（又稱珠海航展）上出現。藉助影像處理軟體Photoshop，將該圖片和網傳照片中的戰機尺寸調整至相同比例，可以觀察到二者近乎完美地重疊。

記者分析指出，網傳照片極有可能是將2021年珠海航展上的殲-20相關圖片，與日本防衛省統合幕僚監部發布文件中的無人機圖片背景結合，經後期處理、拼貼製成。因此，網傳「日本自衛隊在台灣以東海域拍到大陸軍機殲-20」的說法不可信。