聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（前左）7日清晨抵台應邀訪問，外交部長吳釗燮（前右）親自到桃園機場接機，雙方以互碰手肘方式取代握手並接受媒體拍照。（陳麒全攝）

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左5）7日清晨抵台應邀訪問，外交部長吳釗燮（左6）親自到桃園機場接機。（陳麒全攝）

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）7日清晨抵台應邀訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，龔薩福在桃機發表簡單言論，呼籲中共停止在台海這一帶的所有的軍事演習。

龔薩福表示，代表團和他都很高興能在特別嚴峻、特別挑戰的情況下（中共軍演），來到中華民國台灣，聖文森以及中華民國台灣在非常多年前，就已經建立了邦交關係，關係非常良好，就像家人一樣，該國對外關係的政策基礎，主要就是強調主權以及獨立的重要性，以及不干涉其他國家的內政，以及和平解決所有的爭端，聖文森國的態度就是支持一個中華的文明。

龔薩福說，中華文明有將近6000年之久，自從1949年開始，中華文明當中就有兩個合法、但又不同的政治詮釋與表達，相信隨著時間最終能夠和平的解決。聖文森國認為攻擊與暴力的威脅是不可接受，這對東亞甚至對全世界的文明都是不可接受的，聖文森國也反對任何用武力，或者是以彰顯武力的方式去進行的所有威脅。

龔薩福指出，中華人民共和國要求聖文森國，如果要跟他們建立正式邦交關係，一定要先解除跟台灣的正式邦交關係，但他們不會背棄朋友，不能有這樣子的先決條件，他們尊重整個中華人民以及中華文明當中所有的合法政治表達。雖然跟中華人民共和國在許多國際體系上面有許多的合作跟交流，但台灣是他們42年的老朋友，而他現在訪問台灣，要展現聖文森及格瑞那丁與中華民國之間的友誼堅定。

龔薩福強調，兩個不同的政治表達，最終會隨時間和平解決，也希望能夠見證到兩種不同的政治表達，最後能夠和平解決，也必須呼籲中共停止在台海這一帶的所有的軍事的演習。

最後，龔薩福表示，此行是完全透過官方與正式的外交管道所安排的訪問，很可惜他的太太這次沒有辦法成行，也很期待明天（8日）能夠見到蔡英文總統，明天也是他的生日，作為人父，他很期待明天在台灣慶祝父親節。