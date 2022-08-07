俄羅斯官方媒體5日宣布，頂尖極音速飛彈專家希普留克（Alexander Shiplyuk）被控「叛國」被捕，這已經是夏天以來俄羅斯以叛國罪名逮捕的第3位科學家，前一位被逮捕的科學家遭控與中國大陸的安全機構合作被捕，他在被關押後幾天內不幸因癌症病逝。

Top Russian hypersonic missile scientist arrested on treason charge.



Dr Alexander Shiplyuk, director of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, is the third Russian scientist this summer to be arrested on suspicion of treason. https://t.co/9I9GGDP3k2 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2022

The leading Russian developer of hypersonic missiles, director of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Alexander Shiplyuk, was arrested on charges of treason. pic.twitter.com/mdhsMJKOH0 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2022

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯塔斯社（Tass）、美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，塔斯社5日引述俄羅斯理論與應用力學研究所（Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Russian Academy）西伯利亞分院科學主任福明（Vasily Fomin）證實，該分所所長希普留克已因涉嫌叛國罪被捕，目前已被送至莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄，福明也證實研究所遭到搜索。

55歲的希普留克是著名俄羅斯科學家，專長為高速氣體動力學及氣流的實驗性研究，主要研究領域涵蓋極音速飛機的實驗性氣熱動態，為俄羅斯的頂尖極音速飛彈專家。

值得注意的是，他已經是今年夏天以來俄羅斯逮捕的第3位頂尖科學家，6月27日，希普留克的同事、俄羅斯理論與應用力學研究所西伯利亞分院首席研究員馬斯洛（Anatoly Maslov）也因叛國罪被捕，據悉他將與極音速相關的機密資料外洩。

6月30日，俄羅斯雷射物理研究所西伯利亞分院科學家柯爾克（Dmitry Kolker）也因被控與中國大陸安全部門合作被捕，被捕當時他已罹患胰臟癌第4期，被轉送莫斯科列福爾托沃監獄後，不幸於7月2日喪命。

Top Russian scientist Dmitry Kolker dies of cancer two days after 'treason' arrest https://t.co/l2nKFdhKa3 pic.twitter.com/iwEQsI3DnM — New York Post (@nypost) July 3, 2022

柯爾克的兒子麥克希（Maxim）痛批俄羅斯聯邦安全局（FSB）「謀殺」父親，在知道父親的病情下仍將他從醫院強行帶走，甚至不讓家人見最後一面。麥克希在社群媒體怒批：「感謝國家！他們甚至不讓家人說再見！」

俄羅斯雷射物理研究所西伯利亞分院科學家柯爾克（Dmitry Kolker）被控與中國大陸安全部門合作被捕，幾日後不幸因胰臟癌病逝監獄。

據信柯爾克被控「通陸」的罪名源自於他2018年在大陸教授的一堂課，俄羅斯國防部稱授課內容包含國家機密。

針對今年夏天已有3名知名科學家被控叛國，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述一名西方外交消息人士指出，「普丁政府認為叛徒無所不在」，顯示內部「疑神疑鬼」的情況正在上升。這些人一旦被定罪，將面臨最高20年的刑期。

CNN指出，俄羅斯、中國大陸、美國都在競相發展極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle），這些武器具備高度機動的特性，理論上在雷達監測及飛彈防禦下，仍能在調整航及與高度的時候持續以極音速速度飛行，專家說這類武器極難以防禦。