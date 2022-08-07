俄羅斯官方媒體5日宣布，頂尖極音速飛彈專家希普留克（Alexander Shiplyuk）被控「叛國」被捕，這已經是夏天以來俄羅斯以叛國罪名逮捕的第3位科學家，前一位被逮捕的科學家遭控與中國大陸的安全機構合作被捕，他在被關押後幾天內不幸因癌症病逝。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯塔斯社（Tass）、美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，塔斯社5日引述俄羅斯理論與應用力學研究所（Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Russian Academy）西伯利亞分院科學主任福明（Vasily Fomin）證實，該分所所長希普留克已因涉嫌叛國罪被捕，目前已被送至莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄，福明也證實研究所遭到搜索。
55歲的希普留克是著名俄羅斯科學家，專長為高速氣體動力學及氣流的實驗性研究，主要研究領域涵蓋極音速飛機的實驗性氣熱動態，為俄羅斯的頂尖極音速飛彈專家。
值得注意的是，他已經是今年夏天以來俄羅斯逮捕的第3位頂尖科學家，6月27日，希普留克的同事、俄羅斯理論與應用力學研究所西伯利亞分院首席研究員馬斯洛（Anatoly Maslov）也因叛國罪被捕，據悉他將與極音速相關的機密資料外洩。
6月30日，俄羅斯雷射物理研究所西伯利亞分院科學家柯爾克（Dmitry Kolker）也因被控與中國大陸安全部門合作被捕，被捕當時他已罹患胰臟癌第4期，被轉送莫斯科列福爾托沃監獄後，不幸於7月2日喪命。
柯爾克的兒子麥克希（Maxim）痛批俄羅斯聯邦安全局（FSB）「謀殺」父親，在知道父親的病情下仍將他從醫院強行帶走，甚至不讓家人見最後一面。麥克希在社群媒體怒批：「感謝國家！他們甚至不讓家人說再見！」
據信柯爾克被控「通陸」的罪名源自於他2018年在大陸教授的一堂課，俄羅斯國防部稱授課內容包含國家機密。
針對今年夏天已有3名知名科學家被控叛國，英國《每日郵報》（Daily Mail）引述一名西方外交消息人士指出，「普丁政府認為叛徒無所不在」，顯示內部「疑神疑鬼」的情況正在上升。這些人一旦被定罪，將面臨最高20年的刑期。
CNN指出，俄羅斯、中國大陸、美國都在競相發展極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle），這些武器具備高度機動的特性，理論上在雷達監測及飛彈防禦下，仍能在調整航及與高度的時候持續以極音速速度飛行，專家說這類武器極難以防禦。
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