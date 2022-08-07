面對上季東區冠軍「綠衫軍」塞爾提克最近頻頻涉入交易傳聞，不僅塔圖的隊友傑倫布朗遭爆可能跟杜蘭特互換東家，就連塔圖自己也被謠傳可能遭到交易，目前正在聖路易舉辦籃球訓練營的塔圖表示，「只想控制你可以控制的，這是我一直以來的信念。」

「這就是我們所居住的世界，對嗎？」塔圖說，「你永遠不知道什麼是真的或假的，就讓大家去說吧，我猜也只能這樣。如果你對電視上看到的任何事都放在心上，你會把自己逼瘋，你就是學習保持自己節奏，他們說得有些是真的，有些跟事實相差甚遠。」

就算塞爾提克上季一路殺進總冠軍賽，卻以2勝4敗遭到勇士淘汰出局，塞爾提克當前不僅保住上季爭冠主力陣容，更補進布羅格登、賈林納利兩名優質好手，整體實力可能比上季還強，不過外界還是經常把塞爾提克放進交易謠言之中，幸好塔圖看來沒受影響。

甚至塔圖只想開心迎接布羅格登、賈林納利兩名好手加入，「他們是在聯盟戰功彪炳的老將，也能帶給強隊更多東西，我感覺他們可以幫我們變強，希望我們可以更上一層樓、努力奪冠，他們兩人很了解如何打球，且真的為了贏球願意付出一切。」