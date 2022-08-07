星賈永婕近日和家人到洛杉磯旅行，親民的她不吝嗇分享旅遊照，其中一張是，賈永婕穿運動Bra、熱褲自拍，大方露出蠻腰、腹肌和長腿，結實身材相當不科學，而保養有術的賈永婕和兩個女兒站一起時，母女看起來就像姊妹。

賈永婕睽違多年終於出國，她興奮曬出渡假村和當地旅遊照，其中一張是，賈永婕辣穿中空裝，以運動內衣和熱褲入鏡，她不只身材零贅肉，還有蠻腰、腹肌和長腿，模特兒身材相當吸睛，完全不像是48歲熟女。同時，賈永婕也曬出與女兒同框美照，凍齡的賈永婕辣穿腰間挖洞長洋裝，讓她和兩個女兒站一起時，看起來就像姊妹，畫面超不科學。

照片中艷陽高照，不過賈永婕則幽默說：「真的一點也不熱喔！我們就是跟仙人掌 一樣耐熱的」，不過網友全把焦點放在賈永婕的好身材上，紛紛直呼：「女神身材超好」、「母女根本三姐妹無誤」、「麻麻一點都不麻麻」、「顏值爆表的一家人」。

其實，賈永婕此行除了在美國度假，另一目的是陪在美國南加大讀大學的大女兒安安步入二年級，順便看看她的校園、宿舍，也讓賈永婕開心不已。