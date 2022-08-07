福原愛去（2021）年7月與老公江宏傑離婚前，爆出與橫濱男不倫，自此與前夫江宏傑常常隔空交戰，日前將帶家人返回日本時，因不回訊息與聯絡江宏傑，而被江宏傑痛批「這不是善意交接」，而鬧出不少風波。據日媒報導，她與日本知名經紀公司「A＋」合作，似乎盼望有更多在電視露臉的機會，挽救失去的形象。

綜合日媒報導，33歲的福原愛與江宏傑離婚、返回日本後與橫濱男同居，住在要價3億日圓（約6600萬元台幣）的豪宅中，交通工具則乘坐勞斯萊斯，過著優渥的生活，但不倫與離婚等消息，讓福原愛這位日本人眼中的「國民偶像」因此人氣暴跌。儘管有消息指出，有陸資企業成為她的金主，但在日本的演藝機會都有可能銳減。

5日，日本知名歌手DAIGO等藝人隸屬的經紀公司「A＋」，傳出與福原愛的經紀公司成為合作夥伴。確認「A＋」網站後，目前官網已經有她的個人資料，身分是運動員及文化人， 週刊《FLASH》與該公司確認後，對方指出「我們從5月開始與她的公司合作，擔任她接演電視節目和廣告等活動的窗口。

儘管與新經紀公司「A＋」合作後，福原愛分別在6、7月上了《朝だ！生です旅サラダ》、《一流藝人品鑑中》等知名節目，但許多日本觀眾仍不領情，表示「看到她就想轉台」、「她讓節目都變得不有趣了」。福原愛這次帶家人返日的風波也引發許多批評，福原愛還需要更多時間去挽回形象。