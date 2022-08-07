香港男子音樂組合MIRROR中的12名成員都是2018年ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》的參賽者，出道同年在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中打入「我最喜愛的組合」五強和「我最喜愛的歌曲大獎」十強。上月28日演唱會大螢幕意外掉落砸傷成員，近日調查團隊對外曝光，稱螢幕掉落疑似因「鋼索出現金屬疲勞」。

MIRROR上月28日於紅館舉行演唱會過程中，舞台正上方大螢幕突然墜落，造成男舞者阿MO（李啟言）身受重傷，目前經歷兩次手術後仍未甦醒，雖維生指數穩定，情況仍舊不容樂觀，最慘恐頸部以下癱瘓。

根據香港《文匯報》報導，事件發生后，由康文署、機電工程署、勞工處和香港工程師學會專家組成的跨部門調查小組在8月1日舉行了首次會議。經過多日的現場蒐證，小組5日舉行第二次會議。調查小組對外透露，專家利用顯微鏡檢測鋼索的斷口，發現鋼索斷口有金屬疲勞跡象，相信大屏幕墮下的其中一個原因與金屬疲勞致斷裂有關，但現階段仍需多方面調查才可得出最終結論。

演唱會監製林浩源（Fran9）1日發表聲明，表示自己不會逃避責任，目前正在配合警方及政府調查，現階段不宜對外透露相關信息。同時，他對所有因事件受到影響的人致以歉意，也表達了對網路不實指控的反擊態度。

另外，據港媒《香港01》報導，災後心理輔導協會4日表示，有近百位演唱會觀眾在事後出現惡夢、失眠、無胃口、血壓上升、心口痛等症狀，這都是創傷後遺症（PTSD）病徵。目前事故的影響力還在持續擴大，如觀看相關照片感到身體不適，還需儘快就醫。