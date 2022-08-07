天王劉德華出道至今41年，不但有著帥氣外型與精湛演進，私下還有著高道德感，且暖心對待所有人，可說於公於私都服眾，在圈內地位極高，而也因為他成就非凡，不免被拿來跟其他巨星們相比，某次他上節目，就被問到千古難解謎題，那就是周潤發與梁朝偉落水，他要救誰？劉德華讓人意外的，竟然當場暴怒。

周潤發跟梁朝偉同時落水待救，你要救誰呢？天王劉德在2016年上節目受訪，就被主持人問到這個問題，而劉德華聽了當場變了臉色，張大眼睛回應：「我趕快找石頭把他砸死」、「不要讓他上來！」，意外的答案與反應，讓主持人大傻眼，忙安撫天王，要他別聽到「梁朝偉」就激動。

之後劉德華聽了主持人的安撫，慢慢冷靜下來，但續聊此事時仍帶著幾分怒，竟說：「不砸他們也可以，我砸救他們的人」，眾人只覺得天王很調皮，不禁笑開懷，事實上，劉德華跟兩人很好，他曾經調侃周潤發「紅太久」，都一直擋在自己前面；至於梁朝偉，劉德華也開過他玩笑，說他已經是個演員，但自己只是個明星，逗樂梁朝偉，也足見三人私底下關係很親近。

也不光是劉德華被問這種兩難的問題，周潤發也被問過：「劉德華和張學友一起掉水中先救誰？」，周潤發霸氣回應誰掉到水裡他都沒差，因為他會先跳到水裡，展現自己高超的游泳技術，還誇口可在水中1小時不用呼吸。