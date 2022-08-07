一名女網友抱怨，在家中浴室發現老公收集的精液罐，她二話不說連同家中垃圾一起丟入垃圾車，傍晚老公下班回家，她質問原因，老公當場爆氣，又拿了其他罐子揚言要繼續收集，令她崩潰喊「拜託你不要再收集精液了」，事後兩人情緒緩和後，老公才坦承，從國中就有收集精液的癖好，結婚3年若碰到她生理期或不想做愛時，就會在她的食物裡加幾滴精液，令她無法接受，「我該接受他的嗜好，繼續生活下去嗎？」網友一面倒怒批噁心，並要她趕緊離婚。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，近日在浴室找清潔備品時，發現櫃子深處藏有個透明密封的玻璃罐，她打開看發現好像是老公的精液，當下她感到噁心又驚訝，二話不說把它丟進垃圾桶，晚間倒垃圾時一起丟掉，「我實在不知道老公為什麼要這麼做」。

老公下班返家後，原PO開門見山地問「那罐精液是怎麼回事？」只見老公支支吾吾地說，「那是我收集一年多的精液」，原PO又追問為何不射在馬桶或洗澡時解決，還要收集在罐子時，老公惱羞成怒說，自己從國中開始就有收集精液的習慣，說完就開冰箱，拿了冰箱裡裝蜜餞小番茄的罐子，把剩下的小番茄倒入盤子，接著邊洗罐子邊怒吼，「這個罐子給我，妳敢給我碰妳試試看」。

原PO說她當下真的好崩潰，只能對著老公大喊「拜託你不要再收集精液了，你要射在我身上，或是哪裡都可以」，但老公已氣到發抖，下秒帶著洗好的罐子離開廚房。幾天後，原PO和老公的情緒緩和後，老公向她表示，收集精液用意是當她生理期來時，或沒心情行房時，他就會自慰、收集精液，並在她的早餐、午餐或晚餐中，加入幾滴收集的精液，還說結婚3年來，已習慣性在食物中加入。

原PO聽完瞬間不知道怎麼反應，甚至有點恐懼，她說自己並不怕老公的精液，但在不知情的狀況下吃下肚，「我真的覺得老公很噁心，很不尊重我，憑什麼要我尊重他收集精液的嗜好，還讓無知的我，吃了好幾次？」

原PO無奈地說，新的精液罐也不知道被老公藏到哪裡，如果再次找到又丟掉，兩人一定又會再次爭吵，「我真的不知道我該怎麼辦，也不太能接受老公這樣，我該接受他的嗜好並當作沒發生，繼續生活下去嗎？」

遭遇曝光，網友也紛紛給予意見，「我看了什麼啊」、「希望下篇可以看到你們離婚」、「這個有點誇張，是恐怖情人的概念嗎？妳想想他都儲存一年多了，味道多噁心，裡面多少細菌，還放在妳吃的食物上」、「拜託你們離婚，要收集精液，好歹也冰冰箱吧！室溫下我光想就頭皮發麻，都壞光了吧！那種東西竟然加進食物裡？」、「拜託把跟他的對話再來一次，不管妳要錄音還是幹嘛，去訴請離婚吧！噁心死了」。

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