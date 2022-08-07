國民黨桃園市長參選人張善政合體呂玉玲、邱奕勝，緊握雙手喊凍蒜加油。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政合體呂玉玲、邱奕勝，緊握雙手喊凍蒜加油。(呂筱蟬攝)

國民黨中常會先前突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內譁然，也讓早表態參選的立委呂玉玲及議長邱奕勝等人反彈，經過努力國民黨終於展現團結，3人今天共同參加在龍潭區的三對三鬥牛賽，不僅拍照時緊握雙手高喊張善政凍蒜，張善政私下也緊握呂玉玲的手，並比出加油勝利手勢。張說，出席這場活動不但代表藍軍的整合，也代表所有藍軍對青年人活動的支持。

張善政說，國民黨在桃園的整合逐漸逐漸一步一步到位，今天的活動就是給大家一個最好的證明，因為右手邊站邱議長，左手邊是呂玉玲委員，在同個場合一起現身，代表藍軍的整合。

呂玉玲則說，其實在跑活動中碰到是很自然的，包含今天活動也是，尤其國民黨有非常多優秀的市議員跟里長，當然還有張善政，國民黨團結拚勝選，相信大家給國民黨力量，會把市政做得更好。至於兩人在台下互動熱絡講了些什麼？呂則說，講的就是要團結，未來張善政當選之後，會跟地方一起合作在中央爭取更多的經費來建設桃園。

邱奕勝也說，國民黨推出張善政，是張院長也是張博士，是最優秀的一位候選人，相信桃園的市民一定會全力支援張善政來當桃園市市長。