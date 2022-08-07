鄭姓父子日前開20年老爺車出門，車子突起火冒煙，父子急下車逃命，所幸，警、消即時救援。（民眾提供）

鄭姓父子日前開20年老爺車出門，車子突起火冒煙，父子急下車逃命，所幸，警、消即時救援。（民眾提供）

20年賓士車突冒濃煙竄火 父子驚嚇急下車逃命

中市鄭姓男子日前開20年賓士老車載兒子出門，行經東區大智路口，引擎蓋突然冒出濃煙、起火，鄭男父子急忙下車逃命，現場煙霧瀰漫，民眾飽受驚嚇，恰巧有輛警車行駛在後，察覺有異緊急以滅火器噴灑，消防隊也到場救援，所幸僅車毀損、父子均未受傷。鄭男感謝警、消迅速滅火，阻火勢延燒至油箱，而未釀大禍。

第三警分局立德派出所表示，警車日前於台中火車站周邊巡邏，發現有一輛車引擎蓋冒煙，2名男子衝忙下車逃命下車，隨後，煙霧越來越大、車子冒出火光，員警當機立斷到超商借用滅火器上前噴灑，並通知消防人員到場處理。

警方表示，火勢雖漸受控制，但滅火器已用完，火勢再起，所幸，消防人員迅速趕到，迅速撲滅火勢，現場無人受傷。

49歲的鄭姓車主表示，他當天送兒子去上班，在距離公司不到50公尺處，車子引擎蓋竟開始冒煙，父子趕緊下車逃命，沒多久，車子冒出火光，他第一次遇到這此意外狀況，驚惶失措。幸好，巡邏警車剛好就在後方，員警幫忙滅火，並通報消防隊趕來及時處理，慶幸，父子都沒有受傷，火勢未延燒至油箱釀成大禍。