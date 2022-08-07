近日台海局勢緊張，解放軍「包圍」台灣連日進行實彈軍演，甚至有飛彈直接穿過台北上空，但台灣人卻老神在在，台股甚至大漲300點，讓中廣董事長趙少康忍不住說，「台灣真是一個神奇的地方！」

趙少康昨（6）日在臉書表示，之前全世界都在擔心台海是否快開戰了，只有台灣老神在在、不以為意，如今解放軍包圍台灣進行實彈演習，全世界再度緊張起來，有外國公司準備要撤離員工，結果台灣還是歌舞昇平，無動無感，甚至南部有海釣船被民眾搶租一空，就為了要搭船出海看解放軍的軍艦。

「當全世界都在為台灣擔憂的時候，台灣反而很淡定！」趙少康指出，有飛彈飛過台北上空，若全世界遇到這種狀況，股市一定崩盤，只有台灣不但沒跌，甚至大漲300點，台灣人都很淡定地說，「反正不會打，你們緊張什麼？」

趙少康透露，解放軍實彈演練的第2日，有朋友請客吃飯，滿滿一桌17個人大吃大喝到晚間10點多，隔日他與家人外出用餐，餐廳同樣座無虛席，民眾大快朵頤沒人在討論演習，「華盛頓會感到奇怪，北京一定更不解『台灣人到底是怎麼了？』台灣真是一個神奇的地方！」