台中一名郭姓男子今年6月間於一處民宅前與友人發生口角衝突，轄區第六警分局獲報後，派員到場處理，未料郭男發現到場的女警面貌姣好，竟伸出龍爪手襲胸。台中地院審結，依妨害公務執行罪，處郭男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，6旬郭姓男子6月7日間於台中市一處住宅前與友人吵架，附近民眾不堪受擾便報警處理，台中市第六警分局河安派出所獲報後派出2員到場處置。未料，郭男見到場處理的女警面貌姣好，竟一時心起色念，伸手觸摸女警的胸部，女警當場嚇呆，事後將郭男逮捕，移送法辦。

對此，郭男於警詢、偵訊時均坦承犯行，檢方根據其證詞，以及女警的證述、警員職務報告、密錄器錄影畫面截圖等證據，依妨害公務執行罪將郭男起訴。

台中地院法官認為，郭男欠缺尊重他人身體自主權的觀念，因為一時衝動對女警性騷擾，使得女警受到驚嚇且深感不適，已妨害公務員執行勤務，侵害公務員執法尊嚴等，依妨害公務執行罪，處郭男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。