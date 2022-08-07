雖然今年勇士奪冠功臣之一的威金斯，生涯從未幫助騎士打過一場球賽，根據美媒爆料，騎士卻在考慮趁著威金斯遲遲無法跟勇士完成續約之際，明年夏天把它重新找回陣中效力，騎士反而沒什麼興趣把「小皇帝」詹姆斯再次找回家鄉打球，因為效益太差了。

騎士這種想要找回威金斯打球的做法，只能說是悔不當初，因為威金斯是2014年騎士選到的狀元，當時卻在第一時間把他交易到灰狼換回「愛神」洛夫，沒想到隨著上季威金斯幫助勇士成功奪冠，讓騎士萌生想要把他重新找回來打球的念頭。

畢竟目前威金斯跟勇士的續約談判並不順利，因為勇士還要思考到底要先跟他，還是跟超級新秀普爾提前續約，因為勇士團隊薪資早已超過繳納豪華稅門檻，所以也讓勇士遲遲沒跟威金斯好好談判，到了明年夏天，威金斯就可以變成自由球員了。

儘管外界謠傳騎士考慮把詹姆斯找回來打到退役，但在現實面來說，明年詹皇就38歲了，況且騎士本來就擁有不小的薪資壓力，詹皇更曾說過想在退休之前跟兒子布朗尼打球，種種變數都讓騎士為之卻步，暫時不太想去考慮詹皇再次回歸的相關議題。