大陸東部戰區5日晚間發布消息指出，該戰區海軍10多艘驅護艦艇當天在台灣周邊海域展開實戰化演練，一起發布的兩張演訓現場圖顯示，解放軍戰艦已貼近台灣海岸線，岸邊建築肉眼可見，距離多近引起熱議。大陸《環球時報》6日晚間報導指出，多方證據顯示，解放軍此次行動已深入花蓮海域12浬以內。

報導說，透過中國長光衛星所研發的衛星影像地理資訊應用軟體「共生地球」，可看到花蓮和平電廠確實有一座高聳的煙囪建築，電廠官網指出，該廠位於花蓮縣秀林鄉和平村和平工業區內，設計有兩台66萬千瓦燃煤火力發電機組，全廠裝置容量132萬千瓦。電廠的煙囪高達250米，煙囪上畫有台灣少數民族圖騰，也是台灣東部目前發電量最大的電廠。

報導指出，東部戰區6日晚間發布持續在台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓的影片。當日，東部戰區海軍出動艦艇、戰機、岸導等兵力，重點進行了聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。而公布的演訓影片中，海岸線上的建築再次入鏡，東部戰區參訓部隊甚至還給出了一個疑似白色煙囪的特寫鏡頭。

此外，大陸科技公司中科世通亨奇6日晚間公布一張由國外SAR衛星於5日上午10時許拍攝的衛星圖。該公司官方帳號表示，根據多域態勢系統的追蹤，陸方南京艦5日在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里，這意味著該軍艦進入了台灣「12海里」的範圍內，而這也是台灣認定的「領海」寬度。