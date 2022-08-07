大陸打算延長軍演，但外界質疑執政的民進黨不和對岸溝通，問題怎麼解決。台北市長柯文哲7日表示，這問題好幾年前就知道，但當時都不做任何動作也不往來，現在只能危機處理。

柯文哲今早出席艋舺學園祭暨綜合規畫階段啟動儀式，被問及民進黨中央不和對岸溝通，軍演問題怎麼解決時，他嘆了一聲「唉」後指出，這就是問題所在，艋舺學園要講到大家同意花了4年，兩岸關係變化也不是1天的事，是經過好幾年慢慢變化，突然問怎麼辦他也不曉得，需要再想一下。

柯文哲指出，做什麼事情都要長遠布局，常常說灰犀牛和黑天鵝，黑天鵝是想都沒想到突然跑出來，灰犀牛是大家心裡想了好幾年覺得可能會出問題，「今天的問題是好幾年就知道會出問題，當時都不做任何動作也不來往，現在糟糕了怎麼辦，只能做危機處理。」

此外，兩岸關係恐影響天然氣輸入、台商，柯文哲分析，按照蔡政府的計畫，要把能源50％移到天然氣，問題是台灣天然氣幾乎都從外國輸入，庫存量又只有7天，萬一遇到地震、港口罷工、颱風怎麼辦，這也是灰犀牛案例。