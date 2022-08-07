南韓京畿道利川市一間洗腎診所昨天（6日）發生大火，造成5人死亡、42人輕重傷，其中4名死者是正在做血液透析治療（洗腎）的患者，另外還有一名50歲的護理師喪命，原本她有機會可以逃生，但她選擇照護病患到最後一刻，最後命喪火窟。

據韓媒《中央日報》報導，京畿道利川市官庫洞的「鶴山大廈」在5日上午10時左右發生火勢，位於4樓的洗腎診所孤立無援，直到消防人員破窗搶救，當時診所內有33名病患、13名醫護人員，其中4名死者為正在洗腎的患者，還有一名護理師死亡，這名50歲的女護理師玄恩敬一直到死前都在盡心盡力照顧患者，過程全被監視器拍下來。

消防人員破窗救洗腎診所的民眾逃生。(翻攝自YouTube)

消防人員研判，玄恩敬可能是吸入過多濃煙窒息而亡，首爾聖母醫院腎臟內科教授梁哲宇解釋，正在接受血液透析治療的患者難以立即逃生，必須拔除透析管、中斷透析，若未做好完善舉措，會導致患者血液開始凝固，可能會在1至2分鐘內引發血栓。

玄恩敬的兒子受訪時表示，母親生前照護病患相當盡責，甚至有患者為了感謝母親照顧，買韓式炸雞到住處一起分享。根據《韓聯社》報導，當地消防局研判火勢可能是從3樓廢棄的室內高爾夫球場傳出，濃煙透過管道傳向4樓的透析診所。