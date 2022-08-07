北一女中教師周芳妃是全高中女教師第一位化學博士，但她覺得自己人生像是「一隻會飛的鳥，卻被放在陸生動物的環境中飼養」的故事，一度被放錯地方，但因為不放棄，終於長出翅膀遨翔天際。周芳妃最近被教育部選為教育家人物典範。

周芳妃讀高雄女中時成績優秀，但最後她考取的竟是台師大化學系。「我高中化學不及格耶，大學讀化學系那不是注定完蛋了嗎？」在家哭了好幾天，還是得硬著頭皮北上入學。

「過去，我可以把整本化學書背下來，但背得再精熟，考試依然不及格。」由於當時，高中仍缺乏化學實作環境，學生只能憑藉強記的方式「讀」懂化學；但這錯誤的學習方式，差點使周芳妃的天賦夭折。

「我以為自己不是讀化學的料，經過台師大的訓練，我才發現，原來我還真是個讀化學的料。」她說，化學是由許多科學家，從實作經驗裡累積的豐富知識，單靠死記硬背其實是沒辦法理解的；而這段學習歷程，則讓她領悟到，啟蒙孩子應先透過探究實作，才能和科學理論知識聯結貫通。

周芳妃特別想教女生學科學，因為在她的成長經歷中始終看見，台灣社會看待女性價值，依然存在著許多不平等，「我的母親從小成績優異，擁有數學天賦，但受限於當時社會環境，認為女性不應唸太多書而失學；更為了家庭經濟所需，而選擇犧牲自我天賦，一生以勞力餬口。」

課堂上，周芳妃特別喜歡說故事，自己的故事、學姊的故事，特別是那些歷經周折與挫折，最後終於突破自我的故事，藉著故事，她希望幫助學生看見自己、自在學習，不要太早沮喪，「因為你也可能和我一樣，是一隻會飛的鳥，只是被放在陸生動物的環境中飼養。」她說，如果你是鳥，有一天你會長出翅膀遨翔天際，「重點是不要放棄，要一直前進。」