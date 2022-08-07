1名就讀國小的王姓男童於上學時吃了1顆糖果，遭朱姓同學辱罵「豬」、「小胖子」，「吃糖果會蛀牙」等語，導致王童心理受創，需看精神科治療，王童父母要求朱童及朱童父母賠償6萬5155元，診察費及無法工作之費用，法官認為無證據證明朱童是刻意辱罵王童，朱童僅用主觀意思表達吃糖會胖的事實，故判朱童無罪。

據判決書指出，桃園市1名就讀國小的王姓男童，於110年10月下課吃糖果時，遭朱姓男同學公然辱罵「豬」、「小胖子」，「吃糖果會蛀牙」，王童表示心理受創，非常難過，造成王童父母須請假帶孩子去精神科就診，因此怒告朱童妨害名譽，侵害健康權，要求朱童父母賠償醫療費及未工作損失共6萬5155元。

王童父母於訴訟時，提出與老師的聊天紀錄截圖，及性平會的調查報告當作證據，報告指出當時1名國小老師曾描述，王童吃了1顆糖果後，朱童罵他吃了糖果會變小胖子。

法官審理認為，無任何資料顯示朱童有直接辱罵王童「豬、小胖子」等語，朱童只是因王童「吃糖果」一事表達自己主觀意見，難以認定朱童是故意辱罵王童，且無法依王童主觀覺得受辱，便認為朱童的行為有妨害名譽及侵害健康權等，因此判朱童無罪，朱童父母無須賠償，王童父母需負擔訴訟費1000元，可上訴。