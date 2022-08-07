民進黨台北市長參選人陳時中宣布內湖交通壅塞問題解決方案，台北市長柯文哲7日認為，內湖不是交通問題是都市計畫問題，過去8年內湖交通有變好，但要徹底解決問題，必須靠蓋社會住宅、台北捷運環狀線，從都市計畫著手。

柯文哲今早出席艋舺學園祭暨綜合規畫階段啟動儀式時指出，內湖不是交通問題是都市計畫問題，還有一個類似案例就是新北市汐止。他提到內湖人口增加4倍，道路面積沒有增加，每天15萬人進來上下班，只經過成美橋、成功橋、成功隧道，其實內湖交通過去8年有變好，因為人流、車流還在上升，還可以維持以前的樣子已經很不錯了。

他表示，要徹底解決內湖交通問題，必須從都市計畫著手，包括蓋社會住宅、台北捷運環狀線，20年造成的問題不要幻想1天2天可以解決。

柯文哲說，他也很想聽一聽陳時中內湖交通改善計畫，可以參考看看，不過大概就是長期怎麼造成問題，也需要相當長時間才能改正回來。

此外，陳時中後援會被爆出時薪有600元，柯文哲認為，選舉到了也是要雇一些臨時工，只是比較有錢可雇臨時工，「我們比較窮的只能號召志工幫忙。」