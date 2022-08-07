協助脊髓損傷重建協會一起搬運物資上車。（東方淨苑提供）

彰化縣脊髓損傷重建協會致贈感謝狀。（東方淨苑提供）

南投縣國姓鄉琉璃山東方淨苑及集集鎮慈德寺，每年農曆七月辦理法會為大眾祈福消災，今年將上百份普渡物資捐給彰化縣脊髓損傷重建協會，補充協會基本生活所需；期待透過此次捐贈能夠拋磚引玉，吸引更多社會愛的力量，對需要幫助的社福團體如「及時雨」伸手援助。

琉璃山東方淨苑及慈德寺表示，為秉持佛陀及宗長體証法師的慈悲精神，每年普渡物資都會由各區志工，捐贈給各地弱勢家庭或慈善團體，本次捐贈給彰化縣脊髓損傷重建協會，該會目前有300多位成員，都是由一些因「脊髓損傷」造成肢體癱瘓引起行動障礙的傷者所組成。

琉璃山東方淨苑及慈德寺指出，彰化縣脊髓損傷重建協會每位成員，並不因為如此就向命運屈服，不僅自立自強，重建信心適應社會生活，為的就是減少家庭及國家社會的負擔，實屬難能可貴的勇氣，所以期盼各界能給予更多的支持與協助。

琉璃山各道場在每年農曆七月時，依例辦理法會為大眾祈福消災、在志工們協助舖桌、收桌、打包、搬運轉贈的過程中，充分發揮志願服務的精神，讓許多的弱勢家庭及慈善團體都能得到實質的資源協助；數年來不間斷的捐贈數萬份普渡物資，每一份均代表信眾的愛心。