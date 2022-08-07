光芒三壘手張育成在8局下轉為投手。（美聯社）

張育成本季第2轟。(MLB台灣臉書)

光芒7日遭到老虎痛宰，王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）表現不佳。反倒是台灣好手張育成單場雙安，個人本季第2轟攻下光芒唯一分數，甚至還在光芒放棄比賽之後登板投球，單場「二刀流」演出。老虎終場9比1獲勝。

2局上，張育成鎖定對方一顆太甜的80.5英里滑球（時速129.6公里）奮力出棒，以他拿手的拉打轟到左外野牆外。這支陽春全壘打是張育成加盟光芒以來的首轟，也是大聯盟生涯第12轟。張育成當初的生涯第10轟正好出現在去年印地安人例行賽最後一戰，此後印地安人更名守護者，張育成本季首轟是在6月中效力海盜的時候擊出（第11轟），在他生涯效力的3支球隊都擊出過全壘打，當之無愧是台灣第一重砲。

老虎7局下突破麥克拉納漢的封鎖，單局灌進5分，打到7比1領先。光芒８局上槓龜之後決定放棄比賽，依照大聯盟規定，差距達到6分就可換野手上來投球，光芒8局下於是叫出張育成登板（從三壘手轉投手）！

張育成是右投手，球速只有40多英里（64公里），被首位打者敲安，又被史構普（Jonathan Schoop）轟出兩分全壘打。不過老虎也沒有死命追擊，最後張育成藉著飛球和雙殺打投完該半局，自責分率18.00。張育成投完球之後9局上繼續打擊，還擊出安打，單場4支2，打擊率上漲到0.222。麥克拉納漢6.1局失4分吞敗，自責分率2.24。