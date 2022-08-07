國民黨高雄市長候選人柯志恩近期勤跑基層，四處拜票爭取選民認同，她7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期勤跑基層，四處拜票爭取選民認同，她7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期勤跑基層，四處拜票爭取選民認同，她7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期勤跑基層，四處拜票爭取選民認同，她7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票，有支持者特別在父親節前夕贈送柯志恩一枚「福」字硬幣，讓她熱淚盈眶，數度哽咽向支持者道謝。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期勤跑基層，四處拜票爭取選民認同，她7日上午前往高雄三民區獅湖早市拜票，有支持者特別在父親節前夕贈送柯志恩一枚「福」字硬幣，該枚硬幣是柯志恩父親柯文福先前競選屏東縣長時發送的硬幣，柯志恩看到當下熱淚盈眶，數度哽咽向支持者道謝。

柯志恩7日共安排4個公開行程，主攻三民區、大社區，包括一早到獅湖早市拜票、覆鼎金保安宮參拜，並舉辦三民區及大社區的提名同志介紹會，柯志恩在獅湖早市拜票時，許多支持者紛紛替她加油打氣，更有1名支持者特別上前贈送柯志恩一枚「福」字硬幣，並寫小紙條祝福，讓柯志恩相當感動，她眼眶泛淚、哽咽向支持者致謝。

柯志恩表示，這枚硬幣是父親柯文福在競選時期特別製作的「福」字硬幣，希望把福氣分送給大家，她記得自己小學五年級的時候有看到這枚硬幣，時隔數十年且又在父親節前夕再次看到這枚硬幣，對她來說深具意義，她會將這枚硬幣一直帶在身上。

談到父親柯文福，柯志恩指出，爸爸對她格外寵愛，對於她要參選高雄市長，父親若還在世一定不會贊成，但父親也知道她是一位獨立勇敢的女生，她認為自己一定能夠想辦法說服父親，她爸爸當年受蔣經國提拔，所以是以清廉為導向的政治人物，她會把爸爸的精神繼續傳承下去。