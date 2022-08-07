大陸網紅「小胖科學家」是一位知名寵物主播，常常分享和狗狗一起的生活日常，共有600多萬名粉絲追蹤。近日，他上傳的一隻影片引起了網友的注意，影片中男主人唱歌給狗狗聼，狗狗卻態度激烈，多次吼叫顯露兇態，有網友憤怒指出，狗狗反應大是因爲男主人用針扎狗。

影片中，可以看到男主人身上的衣服一開始有明顯褶皺，疑似針插在衣服上。隨後該褶皺消失，針轉移至手上，在扎狗後狗狗出現憤怒反應露齒狂叫，此時針意外掉落。有眼尖的網友注意到了針掉落的時間，放慢影片發現確實有很像針的東西從狗狗身上掉落。雖然事後「小胖科學家」迅速澄清稱那是狗毛而不是針，但大部分網友並未相信。

此外，有網友指出過去一次直播中，男主人還說過「呵呵呵，為了漲粉就是折磨牠，你能怎樣？」，早期影片中甚至留言「一天打八遍，一遍三小時」，更加坐實虐狗嫌疑。翻看「小胖科學家」的其他影片，也能發現狗狗與他並不親近，影片中狗狗張嘴時甚至能看到下排牙齒缺失，疑似被拔，更令網友憤怒。

不少家中也有寵物的網友大呼心痛，「救救狗狗吧，它有多無助」、「就是欺負狗狗不能説話」、「幸福的小狗不應該是這個樣子」。目前「小胖科學家」的賬號已遭到刪除，許多網友出面要求相關單位處置，但仍未得到相關單位的重視。