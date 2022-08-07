美國軍隊與印度軍隊將在10月中旬起，於距離中印邊境不到100公里的印度奧利（Auli）山區進行聯合軍演。

在美國與中國大陸因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣導致美中衝突升高之際，外媒報導美國軍隊與印度軍隊將在10月中旬起，於海拔1萬英呎高的印度奧利（Auli）山區進行聯合軍演，值得注意的是，奧利距離中國大陸邊境不到100公里。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、印度電視台（India TV）報導，印度軍隊高階官員表示，印軍與美軍將於10月18日至31日間，在印度東北方北阿坎德省（Uttarakhand）海拔1萬英呎（約3048公尺）高的多山地區奧利舉行聯合軍演，此次軍演將聚焦高空作戰訓練。

值得注意的是，奧利距離印度與中國之間的實際控制線（Line of Actual Control，LAC）僅約95公里，此次軍演已計畫數月，是美印第18次聯合軍演「戰爭準備」（Yudh Abhyas）中的其中一部分。

針對報導，美國國防部發言人表示，美國與印度的夥伴關係是雙方對自由與開放的印太地區共同願景下最重要的要素之一，他說美印夥伴關係包含進行演習及訓練，「戰爭準備」軍演的目的就是要促進雙方的互動能力、增強應對一系列區域安全挑戰的能力。

美軍與印軍前一次軍演是在嚴寒的阿拉斯加。

美國與印度軍隊在嚴寒的阿拉斯加進行聯合訓練。

2020年6月印軍與中國大陸解放軍在喜馬拉雅山的中印邊境爆發流血衝突，造成至少20名印度士兵、4名解放軍喪命，自此兩國關係陷入緊張。

後續解放軍在中印邊境的班公錯湖（Pangong Tso Lake）造橋，引發印度抗議「非法占領」，美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）2021年造訪印度時形容解放軍在印度邊境的軍事集結「令人擔憂」。