國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席大同區後援會會址啟用祈福典禮，現場人潮滿滿，包含前議長吳碧珠、副議長葉林傳、議員陳炳甫、議員參選人高世俊和柳采葳都到現場支持，而對手民進黨台北市長參選人陳時中則選在今早舉辦記者會提出內湖交通解方，但許多論點與蔣萬安剛好雷同，對此，蔣萬安表示，好的政策都歡迎大家來學。

陳時中今天提出內湖交通解方，包含跟企業溝通改善，而長期目標是透過捷運，與蔣萬安先前提出的政策雷同，蔣萬安說，內湖交通問題，未來必須管理和建設一起並行，要和民眾溝通務實來解決交通。

蔣萬安說明，未來將從三個層面來解決，「時間」、「空間」以及「運具」；時間部分，未來捷運東環段動工，民生汐止線兩年內動工；空間方面，未來串連南軟、內科北市科形成科技廊帶，透過科技聚落外溢效應繁榮整個發展。

蔣萬安表示，未來也將透過大數據分析，讓道路使用率更平均化，同時提供公共運輸優化的服務，鼓勵大家搭乘大眾運輸交通工具，長遠希望改善聯外道路乘載量，積極尋求新的聯外道路可行性，這些是很具體，用創新的思維，務實的態度解決內湖交通問題。

蔣萬安也在臉書提到，執政不該是漫天開價、隨意承諾，四年前「內湖交通沒救」這句話已經傷了內湖人的心，不能再用口號，欺騙內湖民眾感情，他不會期待一個策略就能解決所有的問題，一旦上任，將秉持交通管理與建設並重，更要加強跟民眾溝通、多管齊下，務實解決內湖交通問題。