新竹市政府辦理的三棘鱟野外族群調查訓練，在香山溼地發現8隻稚鱟，創下記錄。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府與海洋保育署近日在香山溼地辦理三棘鱟野外族群調查訓練，帶領保育志工及學員野外調查實習，結果在過程中發現8隻從4億8000萬年前生存至今、有活化石之稱的稚鱟，創下香山溼地記錄到最多稚鱟的一天。

代理市長陳章賢表示，香山溼地是北台灣最大的濱海溼地，生態資源豐富，且因位處國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，不僅如此，歷年來更有零星觀測到稚鱟及漁撈混獲成鱟的紀錄，此次調查結果也說明香山溼地是鱟的優良生長繁殖場所，相當稀有珍貴。

鱟專家楊明哲指出，全世界現存4種鱟，台灣可見的中華鱟，又名三棘鱟。三棘鱟在2019年列入國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書瀕危物種，台灣除了離島的金門和澎湖較易發現稚鱟，生活在台灣本島的三棘鱟稚鱟過去幾乎絕跡，目前只在新竹香山、嘉義布袋和台南有極為稀少的稚鱟。

楊明哲表示，這次發現的雉鱟，推測可能是5年前孵化，發現地的泥攤也比去年8月明顯沙化，去年走在泥灘地會陷到小腿肚，今年只到腳踝，已經跟早期鱟棲地非常接近，可能與2016年大面積移除人工栽植紅樹林有關。

此次在發現稚鱟的區域有豐富的海草甘藻及底棲生物，都是雉鱟的食物，也可能因此成為稚鱟喜愛的棲地。另外，漁民在溼地外海發現的成鱟，頭胸甲直徑達39公分，是體型很大的母三棘鱟。

金吉利定置漁場漁撈長陳聖傑指出，位於香山溼地外海的定置漁場近年也發現三棘鱟、瑞氏海豚、豆腐鯊、綠蠵龜、中華白海豚等保育類光顧，能夠參與海洋生態保育物種紀錄，是金吉利的使命，漁場會持續為保育海洋生態付出心力。

市府產發處指出，成鱟一般生活在20至30公尺深的沿海地區，每年6至9月的繁殖季節，會成對的爬到潮間帶高潮線附近的沙地產卵，孵化後的稚鱟以泥灘上的藻類、細小生物或碎屑為食，並隨著年齡的增長，逐漸游向外海生活，顯然香山溼地泥灘地已經成為海洋生物的孕育場。

市府也呼籲，民眾勿任意進入溼地潮間帶，避免踩踏誤傷稚鱟與溼地生物，依據溼地保育法破壞棲地可罰30至150萬元。