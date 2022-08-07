27歲香港女星陳曉華是選美出身，擁有氣質五官和驚人美貌的她，以2018年香港小姐冠軍、2019年國際中華小姐冠軍打開知名度，總是走知性、氣質路線的陳曉華，罕見解放穿比基尼，她身穿蓮藕色、荷葉邊泳衣，戴黑色眼鏡入鏡，尺度意外超保守。

陳曉華出道後走氣質、文青路線，IG充滿許多她的工作側拍和生活照，不過陳曉華近日罕見解放身材，豪曬比基尼照，她身穿連身蓮藕色、荷葉邊露肩泳衣，戴黑色眼鏡入鏡，長髮隨興用髮夾盤起來，尺度相當保守，還笑稱自己有10年沒游泳。

陳曉華身邊則有同為選美出身的娛樂新聞台主播鞏姿希，她選穿黑色開高衩泳裝，轉身大挖洞、豪露白皙美背。而陳曉華罕見曬泳裝，也吸引網留言：「眼鏡加游泳衣誘惑」、「看到最後一張照才發現你穿的是泳衣」、「泳裝照也文青」。

陳曉華出道後積極朝戲劇、綜藝發展，2020年在電視劇《迷網》挑大梁演女主角「蕭美婷」，但戲劇播出後，卻遭觀眾指演技差、表演生澀、口齒不清。面對排山倒海的負評，陳曉華把網上的批評留言都一一看過，陳曉華自知演技不足，還直呼：「好尷尬！好想打自己一巴掌」，她甚至還會懊悔，當初拍戲時為什麼要那麼緊張、為何不放開一點，不過陳曉華仍求好心切，會希望自己從咬字、發音來改善。