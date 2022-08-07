台北101World Masterpiece珠寶腕表展前進南台灣。（台北101提供）

台北101 World Masterpiece（2020年情境）。（台北101提供）

積家超卓傳統萬年曆圓柱游絲陀飛輪大師系列腕表。（台北101提供）

源自台北101自創IP《WORLD MASTERPIECE大師之作》一年一度的頂級珠寶腕表大賞，今年邁入第10年，透過每年與國際精品品牌合作，並與總部直接接軌持續溝通，已經成為全球指標性IP；今年WMP首次揮軍南下，與滙豐銀行攜手合作，將於8月12日至14日搶先在高雄豪宅會館舉辦實體展，預期將吸引南台灣鐘表珠寶愛好者競相朝聖。

值得一提的是，此次展出特別精選BLANCPAIN、Breguet、HARRY WINSTON、Jaeger-LeCoultre與Vacheron Constantin等五大頂級品牌限時入駐，展演總價破億元的華麗璀璨新作，並悉心安排業 界首屈一指的全方位藏家與專業達人 ，打造8場鐘表專業鑑賞講座，無縫接軌世界奢侈品一手資訊，乃南台灣首見的國際頂級珠寶鐘表展覽。

承襲台北101十年有成的珠寶腕表辦展經驗， 2022年品牌新作亦展現年度新趨勢，如複雜功能、運動與環保永續等熱門項目；結合迷人的鮮花與植栽，將現場打造成宛如瑞士，帶給貴賓高規格感受。