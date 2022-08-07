為應對大陸軍艦在東部海域進行軍演，我方空軍昨出動多架最新型的F-16V，攜帶了空射型魚叉飛彈與ALQ-184(V)11電戰莢艙因應，但軍事專家梅復興直言，F-16V的裝備看似先進，但由於不具備「數位射頻記憶」(DRFM) 技術，恐無法反制新式防空飛彈，甚至可能有一起飛就被攻擊的危險

梅復興於臉書說明，我空軍現有電戰莢艙不具DRFM技術，對於新一代防空飛彈射控雷達、飛彈尋標器等先進威脅所使用之「單脈衝測角」技術，已無力反制。

梅復興提到，空軍早在十幾年前規劃F-16V性能提升案時，已明白此重要性並提出需求，美國也在2011年宣布F-16性能提升的軍售案時，批准了3種提供DRFM技術的電戰莢艙提升方案，然而由於種種原因，此採購案一再延宕未決。

梅復興表示，11年過去了，空軍戰機仍掛著與當年一模一樣、但已不再能提供充分電戰干擾自衛能力的莢艙在執行任務，承平時期或許尚可如此，但在台海風雲日緊的現在，實有必要盡快做出具體處置，否則不僅戰機無法有效執行接敵任務，甚至國軍戰機一起飛，就可能被大陸的新一代防空飛彈攻擊。