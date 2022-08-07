年底選戰開打，台北市競爭激烈，競選造勢需要很多工讀生，但在國立台北科技大學的社團卻有一則民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，時薪竟高達600元，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安嗆，對手不管在中央地方挾著非常大的行政資源，這是一場不對稱的戰爭，己方陣營相對資源處於劣勢但非常有信心。

臉書近日出現一則給國立台北科技大學的活動，內容提到是「讚中活動」，將在8月13日在大直典華會館舉辦陳時中後援會造勢，時薪高達600元，工作內容寫著幾乎沒事，都是聽人在台上講話看影片，跟著大家一起揮舞小旗子，偶爾拍拍手，但主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌，吹口哨也可以，最後陳時中演說完畢，下午3點30分準時結束散場。

國立台北科技大學的社團卻有一則民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，時薪竟高達600元。（摘自國立台北科技大學＿全體學生臉書活動）

消息傳出後，許多網友直呼「民進黨真的有錢」，對此，蔣萬安表示，對手不管在中央地方挾著非常大的行政資源，這是一場不對稱的戰爭，「我們相對資源處於劣勢但非常有信心，因為看到這麼多的好朋友，大家共同為地方打拼，大家願意站出來，是萬安往前的動力。」