現年58歲的吳啟華早年曾在周星馳電影《九品芝麻官》中飾演方唐鏡爆紅後，回歸TVB演出不少膾炙人口好戲，成為該台一哥，之後移居內地轉攻北上發展，與第二任妻子石洋子因合作拍劇而結緣，兩人育有女兒吳熙兒（豬豬），但在2014年選擇結束7年的婚姻。而前妻石洋子雖已經淡出演藝事業，在日常生活中常常曬出身穿名牌與名錶的照片，過得相當滋潤。

石洋子今年37歲，雖然已經生了一個女兒，依然身材姣好，近年甚少工作的她，女兒長期交由媽媽照顧，在疫情前，石洋子幾乎每個月都旅遊，時不時在Po出在日本、韓國、泰國旅遊之外，歐洲也是她常去的地方。

有報導指出石洋子可以享受單身貴族生活全因吳啟華照顧，有報道指吳啟華除了月付6萬人民幣（約26萬台幣）贍養費之外，還會額外給予前岳母20萬人民幣（約88萬台幣）「家用」，照顧愛女及前妻一家人的生活。

有傳言透露兩人離婚的原因是石洋子相當「揮霍」，她曾一個月刷卡達六位數字人民幣，當時吳啟華就維護她表示：「想買好東西是人之常情，除非我沒有能力，有能力會滿足他，而且他是我太太，不買給他買給誰呢？」在離婚後，吳啟華已經正式定居內地，更與朋友合作投資開製作公司，事業越做越大。而前幾年石洋子有出演一部電視劇，叫做《麻雀》，但收視率並不高，目前石洋子已經淡出幕前，過著閒雲野鶴的生活。