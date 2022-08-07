一行3人登山隊伍預計本月5日至9日攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，6日行經鐵線斷崖時，其中一名49歲的莊姓男領隊不慎跌倒受傷，造成左肩脫臼變形，幸無生命危險，今上午經空勤總隊出動直升機吊掛救援後，已送往醫院救治。
2女1男組成的登山隊預計攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，本月5日從奇萊山登山口入山，預計9日從研海林道至岳王亭下山，不過一行人6日行經海拔約3106公尺的磐石山時，蔣姓山友不慎在攀爬鐵線斷崖跌倒受傷，整隻左手疼痛麻木無法舉起。
由於鐵線斷崖路段多為陡峭山壁，需透過攀繩而過，由於2名隊友沒有該路段的登山經驗，加上擔心受傷的蔣男強行渡過恐有生命危險，為避免意外發生，於是向消防署申請直升機吊掛協助3人下山。
空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊6日接獲勤務通知後，因奇萊東稜山區的氣候不佳，無法起飛，由消防隊集結地面救援部隊人員前往山區進行救援作業，3人則是在原地紮營等待救援。
不過空勤總隊7日清晨見天候穩定，即出動黑鷹直升機並於上午6時50分起飛，起飛後沿海岸線爬高至10000呎定向目標區，並在7時3分抵達目標區，發現並確認3人後，實施高、低空偵查與無線電通聯，於時11分進行吊掛下放搜救員實施患者檢傷與救助。
經檢傷後，莊男左肩脫臼變形，幸無生命危險，搜救人員趕緊將他及2名隊員吊掛至機上後，於7時38分許抵達德興棒球場，最後已由救護車將人送往醫院進行治療。
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