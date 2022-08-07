49歲的莊姓男領隊在攀登太魯閣國家公園奇萊東稜鐵線斷崖時，不慎跌倒受傷，造成左肩脫臼變形，幸無生命危險，今上午經空勤總隊出動直升機吊掛救援後，已送往醫院救治。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

49歲的莊姓男領隊因在攀登太魯閣國家公園奇萊東稜鐵線斷崖時不慎跌倒受傷，造成左肩脫臼變形，由於另外2名隊員無該路段登山經驗，因此3人今天上午經空勤總隊出動直升機吊掛下山。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行3人登山隊伍預計本月5日至9日攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，6日行經鐵線斷崖時，其中一名49歲的莊姓男領隊不慎跌倒受傷，造成左肩脫臼變形，幸無生命危險，今上午經空勤總隊出動直升機吊掛救援後，已送往醫院救治。

2女1男組成的登山隊預計攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，本月5日從奇萊山登山口入山，預計9日從研海林道至岳王亭下山，不過一行人6日行經海拔約3106公尺的磐石山時，蔣姓山友不慎在攀爬鐵線斷崖跌倒受傷，整隻左手疼痛麻木無法舉起。

由於鐵線斷崖路段多為陡峭山壁，需透過攀繩而過，由於2名隊友沒有該路段的登山經驗，加上擔心受傷的蔣男強行渡過恐有生命危險，為避免意外發生，於是向消防署申請直升機吊掛協助3人下山。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊6日接獲勤務通知後，因奇萊東稜山區的氣候不佳，無法起飛，由消防隊集結地面救援部隊人員前往山區進行救援作業，3人則是在原地紮營等待救援。

不過空勤總隊7日清晨見天候穩定，即出動黑鷹直升機並於上午6時50分起飛，起飛後沿海岸線爬高至10000呎定向目標區，並在7時3分抵達目標區，發現並確認3人後，實施高、低空偵查與無線電通聯，於時11分進行吊掛下放搜救員實施患者檢傷與救助。

經檢傷後，莊男左肩脫臼變形，幸無生命危險，搜救人員趕緊將他及2名隊員吊掛至機上後，於7時38分許抵達德興棒球場，最後已由救護車將人送往醫院進行治療。