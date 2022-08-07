大陸海關總署今天（7日）公布，今年前7個月，大陸全國外貿進出口總值達23.6兆元（人民幣，下同），同比增長10.4％。其中，出口13.37兆元，同比增長14.7％；進口10.23兆元，同比增長5.3％。

大陸央視新聞報導，據海關統計資料顯示，前7個月一般貿易進出口15.17兆元，同比增長14.5％。大陸對東協、歐盟、美國分別進出口3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，同比分別增長13.2％、8.9％和11.8％。東協持續為大陸第一大交易夥伴，占大陸外貿總值的15％。

報導指出，據大陸海關統計，今年前7個月，長三角地區三省一市合計進出口8.58兆元。同比增長11.7％，比上半年增速加快2.5個百分點。

報導分析稱，今年1月1日《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效以來，成員國「朋友圈」不斷擴大，貿易紅利持續釋放。當地不少外貿企業從RCEP生效帶來的關稅優惠、通關簡化、貿易投資便利化等紅利中充分受益。據海關統計，大陸與「一帶一路」沿線國家前7個月進出口同比增長19.8％，與RCEP其他14個成員國同比增長7.5％。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，大陸7月對RCEP交易夥伴進出口1.17兆元，同比增長18.8％，拉動整體進出口增長5.6個百分點。RCEP今年正式生效實施，進一步深化了區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復蘇和發展提供了新動能。

據海關統計，大陸今年前7個月有進出口實績的外貿企業數量達52.6萬家，同比增加5.8％。其中，民營企業進出口11.8兆元，同比增長15.3％，占大陸外貿總值的50％，比去年同期提升2.1個百分點。