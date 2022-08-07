洋基在交易截止日前賣掉了先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），結果蒙哥馬利轉隊後的首次先發就是對戰老東家洋基！蒙哥馬利賽前說：「我曾以為生涯都可以留在洋基。這很尷尬，但我必須公事公辦。我不想在新球隊的首戰就碰上他們，但我是個競爭者，我會保持平靜。」終場紅雀1比0完封洋基，蒙哥馬利5局被敲2安無失分，送出1次三振摘下勝投。

蒙哥馬利今年在洋基出賽21場，留下3勝3敗、自責分率3.69，洋基最後一刻選擇將他賣到紅雀，換回外野手貝德（Harrison Bader）。洋基另外買到朝思暮想的投手孟塔斯（Frankie Montas），季後賽用不到5位先發輪值，具有交易價值的蒙哥馬利因此被送走。美媒《運動畫刊》指出，考量到洋基先發輪值的健康狀況，送出表現穩定的蒙哥馬利可能是個風險。

2014年選秀被洋基挑中，蒙哥馬利至今在大聯盟98場比賽都是披著洋基戰袍，此次他首度對戰洋基，雖然沒能三振打者但也沒露出破綻，登板5局只有賈吉（Aaron Judge）、捕手東岡從他手中擊出安打。洋基其餘攻勢亦遭到紅雀守備美技化解。

洋基先發投手赫曼（Domingo Germán）首局被紅雀猛將戈史密特（Paul Goldschmidt）、阿瑞納多（Nolan Arenado）連續敲安失1分。不料僅這1分就決定勝負，赫曼吞下本季第2敗，自責分率5.09。