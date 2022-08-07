來自烏克蘭的正妹Tanya表示，來台灣後一直很想吃吃看鼎泰豐，卻又因為聽說單價較高，再加上自己個性節儉，所以捨不得花錢吃，直到日前朋友請她到鼎泰豐用餐，點了小籠包、茄子及排骨炒飯，結果衣服不小心被小籠湯包湯汁噴濺到，店員趕緊替她清潔，令她大讚，「這是很棒的消費經驗」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（6）日上傳最新影片，來自烏克蘭Tanya透露，自己有列出在台灣想要品嘗的食物清單，其中一項為鼎泰豐，但她聽說鼎泰豐單價不便宜，再加上自己個性個性較節省，在台灣逛街看到一雙390元的鞋子也捨不得買，所以一直沒有去品嘗。

《不要鬧工作室》的版主強尼為此帶她去鼎泰豐，沒想到Tanya看到菜單後表示，自己在烏克蘭的月薪約500美金，折合台幣約為1萬5006元，以鼎泰豐5顆松露小籠包450元來說，在烏克蘭可以買到三公斤的水餃，說「這就是為什麼我總是會拿烏克蘭的物價和台灣做比較」，她還說自己最喜歡吃茄子，但看到一盤要價120元，讓她猶豫不決，直呼「下次再吃」，強尼還是為她點了一盤茄子、小籠包、排骨炒飯等。

期間Tanya吃小籠包時，衣服不慎被小籠包湯汁噴濺到，眼尖的店員發現後，趕緊替她清理，令她受寵若驚，她說除了食物好吃外，最令她驚豔的是鼎泰豐的服務，店員會說英文，也會替客人倒茶，還替她們將隨行的包包裝進籃子中，以防不小心弄髒，Tanya忍不住大讚，「這是很棒的消費經驗。」