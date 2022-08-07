疫情期間國人受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工，失蹤被囚受虐案例頻傳，社福機構青年也慘遭淪陷，監委葉大華、紀惠容強調，本案涉及嚴重人口販運及跨國救援，究相關主管機關有無研擬因應對策，已申請自動調查。

監委指出，疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，人蛇詐騙集團或仲介公司多半經由社群網站或通訊軟體刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘我國青年前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭被扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣，已引起各界高度關注。

監委表示，日前監察院也接獲陳情，有社福機構青年遭誘騙至柬埔寨工作，據知受到恐嚇、囚禁及扣押個人證件，迄仍未知其所在位置及人身安全，葉大華、紀惠容對此類跨國詐騙集團所形成賣豬仔現象，連社福機構青年也慘遭淪陷，嚴重侵害人權表達高度關切。然究竟相關權責主管機有無掌握相關訊息及研擬因應對策，有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

監委強調，相關權責主管機關是否掌握民眾前往這些國家打工者數量、個人基本資料及現況等資訊；犯罪集團針對弱勢群體及青少年詐騙，是否有跨部會合作提供跨海救援協助、針對類似的詐騙案件，有無研擬因應對策等，事關人身自由、生命安全及人權保障，亟需深入調查釐清。