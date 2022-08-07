俄軍攻烏克蘭 北韓將助陣

俄軍在烏克蘭久攻不下，損失慘重，而俄羅斯國營第一頻道（Pervyi Kanal ，Channel One）透露，10萬北韓「志願兵」正準備援助俄方。

據《動力》（The Drive）網和《北韓新聞》（NK News）6日報導，第一頻道主持人、《國防》（National Defence）雜誌總編輯科羅琴科（Igor Korotchenko）說，莫斯科不僅歡迎北韓在前線，也歡迎在勞工方面的協助。

而平壤證實，有計畫派勞工去烏克蘭俄軍占領區重建。自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，有關俄軍折損的估計眾說紛紜，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月底說，有4萬俄軍戰死，但英美則估計，大約是近1.5萬人。

Today on Russian state TV, military pundit Igor Korotchenko is saying how great it would be for "North Korean volunteers" to come to Donbas, not only to help rebuild cities destroyed in the war, but also to fight alongside Russia pic.twitter.com/oMO94YMcWO — Francis Scarr (@francis_scarr) August 4, 2022

俄軍攻烏 傳北韓10萬「志願兵」將助陣

而這並不是平壤第一次支持俄羅斯對烏戰爭，由於北韓7月承認俄羅斯支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的分離主義政府，導致烏克蘭和平壤斷交。然而，無論是北韓部隊或勞工，不管說他們是什麼，究竟在烏克蘭前線能發揮多少效用，還在未定之天。