俄軍攻烏克蘭 北韓將助陣

俄軍在烏克蘭久攻不下，損失慘重，而俄羅斯國營第一頻道（Pervyi Kanal ，Channel One）透露，10萬北韓「志願兵」正準備援助俄方。

據《動力》（The Drive）網和《北韓新聞》（NK News）6日報導，第一頻道主持人、《國防》（National Defence）雜誌總編輯科羅琴科（Igor Korotchenko）說，莫斯科不僅歡迎北韓在前線，也歡迎在勞工方面的協助。

而平壤證實，有計畫派勞工去烏克蘭俄軍占領區重建。自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，有關俄軍折損的估計眾說紛紜，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月底說，有4萬俄軍戰死，但英美則估計，大約是近1.5萬人。

俄軍攻烏 傳北韓10萬「志願兵」將助陣

而這並不是平壤第一次支持俄羅斯對烏戰爭，由於北韓7月承認俄羅斯支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的分離主義政府，導致烏克蘭和平壤斷交。然而，無論是北韓部隊或勞工，不管說他們是什麼，究竟在烏克蘭前線能發揮多少效用，還在未定之天。

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