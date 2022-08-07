移民署北區事務大隊台北市服務站辦理8月的「新住民家庭教育暨法令宣導課程」也慶祝父親節與學員一起手作爸爸造型捷運卡套。（移民署提供）

移民署北區事務大隊因8月8日父親節，日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來自馬來西亞的新住民吳振南，分享他當全職奶爸的育女祕笈，並與學員一起製作捷運卡套。

吳振南來自馬來西亞，曾在台灣留學，太太是大學研究所裡的同班同學，婚後選擇放棄馬國的工作留在台灣，現育有一女，就讀國中一年級，不僅擅長鋼琴、手風琴和打擊樂等多項樂器，更是直排輪溜冰、賽跑比賽的常勝軍。

吳振南的家庭最初由太太承擔家中經濟，與傳統「男主外，女主內」印象不同，他則成為無畏社會觀感、「我育兒我驕傲」的奶爸。吳振南分享他的育兒祕笈在於，覺察兒女是一個「個體」、有著獨立的人格，懂得去聆聽孩子的想法，並與孩子合作才能一起完成親子教育這個課題。

吳舉例，2020年一同「合作」錄製馬來西亞語言教學廣播節目，除了讓女兒成為助理主持人、親近父親母國的語言及文化外，也達到親子共學、消除異國隔閡等目的。另外，女兒參加學校各種活動與競賽，身為父母的他也必須秉持「合作」精神，從旁協助並讓她完成這些事，而不是只帶著她去比賽。

吳振南也積極開發「斜槓人生」，化身為專欄作家及電臺主持人，也是Tempo手鼓樂團成員之一。他強調，奶爸的必備哲學就是：「維持社交聯繫並建立自我價值」，才能認同自身存在的意義；另外，一個家庭最重要的是家庭成員間互相體諒、尊重和理解，不管是夫妻或是親子之間亦是如此。