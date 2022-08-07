內湖交通成北市長舌戰攻防主角！民進黨台北市長參選人陳時中7日開第一槍，首場政見發表的就講內湖交通解方，重申8年完成捷運路網，並提出7年紓解道路交通大動脈，打通內湖交通節點，再透過道路工程、捷運建設、企業合作及3箭齊發解決問題。

陳時中上午舉行「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會，喊出1步到位、2屆8年、3箭齊發、4方合作，意即上任就執行，祭出道路工程、捷運建設及企業合作3箭解決問題，此規畫將在2屆任期內完成，透過中央、地方、民間及企業4方合作，創造內湖新歷史。

陳時中指出，內湖交通現況是有許多點交匯壅塞，盤點下來約有11個，而最大問題出在「堤頂」，若問題不解決當地發展必受限，也影響內湖南港相繁榮的機會。在他提出問題後，北市府再說內湖交通沒救，台北市副市長黃珊珊則說「是內科問題」，但不應該逃避問題。

陳時中點出2大問題，首先是國道一號貫穿整個內湖成為交通大動脈，卻在堤頂地區出現阻塞，如血管壅塞必須打通、單點突破；當地也有幾個重要的橋樑，連結內湖與台北市，快速讓小支道做有效疏通。

陳時中說，交通問題要解決捷運必是重中之重，長期來看，捷運東環段能連結劍潭站、松山信義線，另外中央一核定民生汐止線，就會積極規劃動工，他重申希望8年內能完成東環段，老實說很困難，因為大環境不佳又碰上缺工缺料，但有目標、有方向，就有達成可能性；不過8年內還有很多事情好做，因此還有幾項中期策略。

台北市土木技師公會函理事長莊均緯補充指出，首個策略是堤頂交流道往北匝道的動線改善，建設期程為1.5年，能減少車輛繞行和距離時間，解決舊宗路口交通壅塞；接下來是增闢行善路銜接國1高架北向進出匝道，約耗時4年，能引導內科車流經瑞光路、行善路銜接國1，分流堤頂交流道且降低舊宗路道路負荷。

莊均緯指出，第三是新闢國1銜接環東大道工程，從國1南出匝道分岔接環東大道（基隆往台北方向），建設期成約4年；另外則是環東大道銜接國1工程，從環東大道於南港岔出銜接國1高架（台北往基隆方向），約耗時5年，完工後國1、環東能直接串連，減少車流下平面道路，紓解國1主線（內湖東湖段）雍塞，提升行車效率，並改善南京東路沿線路口交通擁塞改善南京東路交通。

莊均緯說，第四點則是新闢堤頂、塔悠地下連通道，採4車道設計，全長1.5公里，約耗時7年，打造穿越基隆河南北連通大動脈，提供大直、內湖往返 松山、信義替代路徑，紓解堤頂大道、舊宗路交通負荷；最後則是加速推動捷運東環段及民汐線。

陳時中最後強調，自己的團隊有想法、有做法，規畫跟細節一起做，他希望8年內能完成東環段，交通大動脈則在7年做好，且不為內湖帶來交通黑暗期，「前5年都在做地下規畫，最後2年才會冒出頭來」，下周也會和內科後援會討論並參考民間意見，看看如何配合。

現場媒體追問，上述工程經費預估多少、會延續那些原有政策，他則說，相關經費雖有估算，但因工程物價不斷變動，等事態穩定後再和大家報告，至於北市原有的管理方式如youbike、智慧號誌都會繼續做。他強調，團隊期望有多高、做法就會有多好，北市是用首都高度做規畫，透過中央地方合作讓台北更好。