看到南橫今年5月1日正式開放全線通車（限週一、三、五 07:00~14:00）的消息，就不免摩拳擦掌、躍躍欲試，只是新冠疫情嚴重，只能克制衝動。

因為在2020年11月當南橫在封閉11年之後，終於開放到天池路段時，我與朋友就立刻展開行動，從天池（海拔2280公尺）去走中之關步道。這是我在1976年3月大學畢業旅行蹤走南橫全程的一小部分，但相隔近45年還無法重溫縱走南橫全程的舊夢，令我遺憾。

所以，南橫全線通車目前雖還有許多限制，但若從梅山早上7點開放時出發，開車半日應可到台東，所以中途除了可考慮去走中之關步道，或也可以考慮從大關山隧道口上登最親民的台灣百岳之一的關山嶺山（海拔3176公尺，只要3小時就可以攻頂）。

因「莫拉克颱風」帶來豪雨重創南橫而封閉，竟然要經過13年的修復才能再開放通車，現今氣候更加異常，難保何時又會造成南橫封閉，因此我推薦大家要把握時機去遊全程！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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