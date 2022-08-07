外交部提供

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不畏共軍演習威嚇，我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪問團應我國政府邀請，今天抵達臺灣，展開至8月12日，為期6天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，此時，在中國於臺海周邊進行軍演之際，龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現兩國邦誼堅定，更是對臺灣的大力支持。

張惇涵指出，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎龔薩福率團訪臺。這是龔薩福第12度訪問臺灣，也是第11度以總理身分來訪，充分彰顯兩國邦誼堅定友好。

蔡英文總統將在8月8日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關司法合作協定，以及「高等教育合作意向書」，進一步深化兩國司法及教育合作。同日午間，總統也將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。

張惇涵表示，我國與聖文森及格瑞那丁建交41年以來，在教育、婦女賦權、農業發展、基礎建設及資通訊等多項領域合作密切，龔薩福總理亦曾多次於國際社會為臺灣仗義執言。

此次訪團成員另包括：社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏安潔（Angie William-Jackson），以及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等。總統府期盼透過此次龔薩福率團來訪，讓兩國的友好邦誼更為友好堅韌，讓兩國的合作關係更為提升，也共同為全球民主韌性做出積極貢獻。