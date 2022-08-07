日本政府過去也透過高關稅、高農業支持來保護本國農業，而日本前首相安倍在2013年提出「攻擊型農業」概念，將日本從原本的保護型農業反守為攻，成功讓日本創造農產外銷的佳績。專家表示，台灣仍透過大筆補助來保護農業，但如何透過外銷把供應鏈逐一檢視改進，並透過外銷模式帶動內銷的升級，這才是我們要借鏡日本的地方，畢竟攻擊才是最好的防禦。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，早先日本為了加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，但因為將面臨自由市場的進一步衝擊，為強化農業體質，已故日本首相安倍晉三便在2013年提出「攻擊型農業」，將原本透過高關稅、高補助的「保護」轉守為攻。

楊明憲指出，我們在戰略上常說「攻擊就是最好的防禦」，農產品因為品質、品種、產地都有不同面向，台灣不該迷失在小農成本比別人高，所以就沒有競爭力的盲點，農產品不像標準化的工業產品以價格取勝，農產品可以根據消費者需求來提供相對應的產品，也就不會陷入消費者只想買便宜的情況，能操作的策略其實相當多。

楊明憲說，回頭看台灣，我們現在正處申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的階段，與日本當初加入TPP前的背景類似，然而外銷獎勵的補助是要開拓新興市場，而當市場逐步開拓起來時，補助就該逐漸退場，否則當農民與貿易商只想依賴補助而不顧品質時，政府喊再多的口號都難以走出國門。

農委會國際處副處長林志鴻表示，台灣要進攻，首先體質要先提升，除了農產品外銷必須滿足進口國的品質要求外，如果要申請外銷獎勵金，水果必須是供果園的貨，讓藥品的殘留符合進口國標準，而目前區域的冷鏈物流中心也在建置中，對外銷農產的品質一定有所提升。

林志鴻說，台灣和日本同樣因為土地面積小，不利於用機械大量使用，生產成本相對也高，開發新市場、新通路、新品項的「三開」也在著手進行中。