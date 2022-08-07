媽祖也發行NFT，大甲鎮瀾宮授權「MAZU DAO」NFT，包含鎮殿媽祖、黃金媽祖、翡翠媽祖、二媽祖、三媽祖、正爐媽祖、副爐媽祖、開基媽祖、湄洲媽祖等9尊媽祖加持保庇現身元宇宙，總發行量限定為3230枚，提供NFT信眾終身3大祈福保佑、開運祈福12件、中元大補財庫6件，以正能量加持招財運勢，並在「鎮瀾買足網」及「樂天市場」電商上架，另外，大甲鎮瀾宮廟宇前服務攤位，或「ACE虛擬貨幣交易所」台北、台中門市都可購買到NFT。

大甲鎮瀾宮自古以來即是台灣媽祖信仰的重鎮，不僅是人民團結互助的所在，更是信仰、文化及政經的中心，近年因新冠疫情籠罩之下，全球信徒無法親臨祭拜為親朋好友祈福或還願，「媽祖MAZU DAO」順勢而生，在Web3.0元宇宙現身，也將NFT衍生收益的30％捐贈至財團法人大甲媽社會福利基金會，積極籌建中部海線第一所收容失依兒童的育幼院之外，更藉由基金會有系統的運作，積極地參與並贊助推動公益慈善及教化事業上。

MAZU DAO創辦人顏宥騫表示，大甲鎮瀾宮MAZU DAO獨家提供終身3大祈福，還有限量2500組開運及中元大補財庫18件組合，才開賣兩週就成功吸引信眾搶購1300組。大甲鎮瀾宮持有NFT者將留名在鎮瀾宮元宇宙中，推出媽祖加持過的信仰賦能NFT，總發行量限定為3230枚，首批亮相賦能為終身祈福保佑3大功能，包含初一十五法會疏文誦經祈福、NFT信徒優先遶境不用擠、限量22%稀有度的終生專屬光明燈，更有專屬每年遶境最夯限量版『秩序帽』，只要持有NFT就不用漏夜排隊搶購或上網高價競拍，即可免費獲得。